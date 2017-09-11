Питерская компания разберется с пробками в Барнауле всего за 3 миллиона рублей

Как следует из итогового протокола аукциона, на контракт с мэрией претендовали как минимум восемь компаний. Пять из них сделали ставки. Две фирмы ("ПроектГрупп" и "КВАНТЭКС") предложили выполнить работу за 6 млн рублей, еще одна ("Дормостпроект")— за 3,7 млн. Самую низкую цену предложили "Радар" (2,960 млн) и "СПБ-Энерготехнологии" (2,9 млн). Последнего претендента признали победителем торгов.

КСОДД — составная часть генплана. Она должна дать представление, как городу менять дорожную инфраструктуру таким образом, чтобы снизить аварийности и увеличить пропускную способность улиц, а также улучшить экологию. По сути, это научно-исследовательская работа, итогом которой должны быть конкретные обоснованные предложения (где и почему нужно установить светофор, построить развязку, расширить проезжую часть и т. д.)

По условиям муниципального контракта, КСОДД будут делать в четыре этапа:

Сбор и анализ данных о текущей транспортной ситуации (статистика пассажиропотока, интенсивность движения по всем улицам в разное время суток, маршруты пешеходов и т.д.); Разработка модели ключевых транспортных узлов в часы пик и оптимизации работы "зеленой волны" светофоров; Разработка транспортной модели города. Ее выполняют при помощи специализированной программы. С его помощью можно планировать развитие дорожной сети и рассчитать экономическую эффективность тех или иных мер. Модель отвечает на вопросы типа "А что если...?". А что если мы построим здесь жилой комплекс? А что если поменяем режим работы такого-то светофора? Модель позволит проиграть различные сценарии, определить, насколько они правильны; Разработка конкретных решений по развитию улично-дорожной сети Барнаула до 2035 года (с выделением первоочередных мероприятий до 2025 года).

Как рассказал altapress.ru эксперт по организации дорожного движения (попросил не раскрывать его имя), 2,9 миллиона рублей для такого объема работ — мизерная сумма. Если чиновники не будут усиленно контролировать ход работ, город получит некачественную КСОДД и не сможет с ее помощью оптимизировать улично-дорожную сеть.

Собеседник напомнил: в 2015 году один из ведущих в стране разработчиков транспортных моделей оценивал работы в Барнауле в 8 млн рублей. И это — только один этап работы. В идеале на разработку КСОДД для Барнаула, по оценкам эксперта, требуется около 25 млн рублей. "Естественно, таких денег никто не даст, поэтому сумму в 12 млн можно считать компромиссной. Но за три миллиона рублей ни одна серьезная компания не взялась бы за такую работу".

Справка

Компания "СПБ-Энерготехнологии", по данным kartoteka.ru, зарегистрирована в сентябре 2014 года. Уставный капитал - 17 тыс. рублей. В портфеле фирмы 39 муниципальных контрактов в разных регионах страны. В Алтайском крае "СПБ-Энерготехнологии" также разработает КСОДД для Кулунды.

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