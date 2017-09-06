Грозит ли плотная застройка центра Барнаула локальным транспортным коллапсом?

Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов. Проезды у новостроек за Сити-Центром .Фото : Олег Богданов.

Фотокорреспондент altapress.ru прогулялся в районе строящегося квартала. На снимках видно, что территория вокруг домов ограничена, а проезды по переулкам Радищева и Циолковского, а также улице Пролетарской — узкие. Уже сейчас если на Радищева вдоль тротуаров припаркованы автомобили, то водителям сложно разъехаться со встречными машинами. Можно предположить, что когда дома введут в эксплуатацию и движение вокруг нового квартала станет интенсивнее, на этих участках будут образовываться заторы.

Застройщик анонсирует, что в двух из четырех домов жилого комплекса (№149 и 151 по ул. Партизанской) будут двухуровневые подземные паркинги. Стоимость машино-мест и их количество не уточняется.

Как сообщил Вадим Руссков, директор агентства недвижимости "Миэль" (эксклюзивный партнер компании-застройщика), места на паркинге пока не продаются. Для покупки или аренды они будут доступны позже.

Транспортных проблем у квартала за ТРЦ "Сити-Центр" ждать не стоит, утверждает Руссков. По его словам, на территории предусмотрено достаточное количество парковочных мест, а часть автомобилей будущих жителей будут стоять на подземном паркинге. Единственный участок, где по мнению риэлтора действительно может возникнуть напряжение — 50-метровый отрезок переулка Радищева. Но и эту ситуацию можно разрешить, если мэрия ограничит здесь остановку и/или стоянку транспортных средств. Проезд по остальным улицам затруднен не будет, говорит знакомый с проектом застройки эксперт.

Год назад аltapress.ru уже писал о парковочном кризисе в Барнауле и о том, как его можно преодолеть. Напомним, эксперты считают, что без законодательных изменений ситуацию не исправить. Степень автомобилизации Барнаула растет, а строительные нормативы в части обеспечения парковками и ширины проездов никто не переделывает. То, что закладывают проектировщики новых жилых комплексов, кварталов, чаще всего соответствует нормативам, но не сегодняшним реалиям.

Отметим, барнаульские строители несколько лет назад начали переключаться с окраин города на центр. Здесь строительство организовано иначе: компании выкупают отдельные участки земли в собственность и возводят здания исходя из общих требований закона и собственных коммерческих интересов. В отношении, например, школ закон требует, чтобы учреждение было в шаговой доступности от жилого дома — и все. Отсюда — высотные дома в окружении малоэтажек, мизерные парковки и сомнительное благоустройство. Эти и другие проблемы эксперты обсуждали на круглом столе, организованном ИД "Алтапресс".

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