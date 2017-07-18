Почему Lada 4x4 популярна уже 40 лет и как ее юбилей отпраздновали в Барнауле

40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov. 40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4x4. Фото : Rogozhnikov.

Lada 4x4 "40 ANNIVERSARY" отличается от своих собратьев уникальными деталями. Например, в салоне - эргономичные кожаные двухцветные кресла. Этим же материалом отделан руль. Снаружи машину выделяют оригинальные литые диски, а также "юбилейные" шильдики, подчеркивающие принадлежность к ограниченной серии.

"АвтоВАЗ" в честь юбилея модели выпустил всего 1977 экземпляров таких автомобилей. Это число не случайно: именно в этом году с конвейера в Тольятти вышла первая серийная "Нива" (так Lada 4x4 называлась до 2006 года).

"Автоцентр ЮГ" получил сразу три автомобиля уникальной серии – два трехдверных и один пятидверный. Один из этих внедорожников уже куплен.

Николай Поцелуев,

первый обладатель Lada 4x4 "40 ANNIVERSARY" в Алтайском крае:

Более 30 лет я езжу только на "Нивах". Эта у меня уже четвертая. Все остальные джипы – это не то. А Lada 4x4 везде проедет. Я охотник и рыбак, поэтому убедился в этом на собственном опыте не одну сотню раз. Если уметь водить, то на ней можно проехать практически везде. Также в этом автомобиле мне нравится его грузоподъемность: можно в салон тонну всего загрузить и ехать.

Ключи от автомобиля Николай получил во время праздничной программы.

Автоцентр организовал по-настоящему большое событие: четыре часа гости праздника танцевали с кавер-группой ENJOY, следили за выступлением шоу-балета, вело-экстремалов и иллюзиониста, угощались закусками, десертами и напитками, а также развлекались в игровой зоне. В ней можно было погоняться на радиоуправляемых машинках, сыграть в гигансткие "Дженгу" или домино, испытать на себе виртуальную реальность и многое другое.

Также в течение дня автоцентр провел несколько конкурсов. В одном из них мужчинам предлагали проверить выносливость и продержать на вытянутых руках покрышку. В другом семьи соревновались в загрузке туристического снаряжения в Lada 4x4 на скорость. Все участники получили подарки, а победители – суперпризы (магнитолу, сигнализацию и т.д.) Также все желающие могли пройти тест-драйв автомобилей Lada.

Цитата

Станислав Сердюк,

руководитель отдела продаж "Автоцентра ЮГ":

Lada 4x4 десятилетиями сохраняет свою актуальность в первую очередь за своей проходимости. За такие деньги аналогов этой модели до сих пор нет. Отмечу, что "АвтоВАЗ" постоянно модернизирует 4x4. За последние годы серьезно улучшили подвеску автомобиля, внедрили новые опции. Среди них гидроусилитель руля и кондиционер. Также во всех комплектациях на автомобиль ставят только электростеклоподъемники. Таким образом, хотя это и классика, но классика современная и крайне востребованная.

Узнать подробнее о модельной линейке Lada, а также об акциях и спецпредложениях на покупку этих автомобилей можно на сайте "Автоцентра ЮГ" .

Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 118-б, тел.: 8 (3852) 28-24-24.

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