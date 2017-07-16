Под Бийском жестко столкнулись две иномарки

Утром 16 июля на бийское трассе произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22.
ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22.
ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22.
ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22.
ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, "скорой" и МЧС.
Очевидцы также отмечают, что в это время на дороге был сильный туман. Данных о пострадавших пока нет.
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