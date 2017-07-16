Под Бийском жестко столкнулись две иномарки

ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22. ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22. ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22. ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22. ДТП под Бийском .Фото : Родион Пономаренко, Barnaul22.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, "скорой" и МЧС.

Очевидцы также отмечают, что в это время на дороге был сильный туман. Данных о пострадавших пока нет.

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