Подрядчики исправят ошибки на оживленном перекрестке в Барнауле после критики горожанина

Внимание к перекрестку привлек один из активных участников городского сообщества "Шпиль" в Facebook. В своем посте горожанин указал, что дорожные знаки здесь установлены слишком низко, и на узком тротуаре пешеходы рискуют удариться о них головой, особенно зимой.

Также он отметил, что знак "стоп" на Партизанской установили слишком далеко от "зебры". Водители его игнорируют и останавливаются ближе к перекрестку прямо на пути движения пешеходов. Также из схемы видно, что спуски с тротуара на проезжую часть сделаны в стороне от самого перехода.

"Барнаульское ДСУ№4" в течение августа будет укладывать асфальт на тротуарах проспекта Красноармейского. Замдиректора компании Иван Соснин заверил, что дорожники исправят недочеты.

Факт

Сообщить о неправильно выполненном ремонте городских магистралей можно с помощью проекта "Карта убитых дорог" Общероссийского народного фронта. Общественники входят в комиссию, которая контролирует качество работ. Они могут указать подрядчику на недочеты и заставить его устранить их.

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