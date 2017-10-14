Появилось видео с падением ребенка из маршрутки в Бийске

На YouTube появилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент падения 5-летнего ребенка из "Газели".
ЧП произошло вечером 12 октября на перекрестке переулка Коммунарского и улицы Мухачева — рядом с музеем Чуйского тракта. У ехавшей маршрутки открылась задняя дверь. Мальчик выпал прямо на дорогу. Ехавшие позади машины успели затормозить. Мальчик не получил серьезных травм.
СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку.
При этом вряд ли это была городская маршрутная "Газель": с 2016 года подобные автомобили запрещены для работы в качестве общественного транспорта в Бийске, отмечает "Бийский рабочий".
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