Жители Алтайского края смогут онлайн пожаловаться на дорожные ямы

Как говорят создатели проекта, власти не всегда знают, сколько недовольства у населения вызывает каждая отдельно взятая дорога. С помощью нового сервиса горожане смогут помочь им сориентироваться и таким образом скорее решить волнующую жителей проблему.

Воспользоваться сервисом несложно: нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, выбрать город, отметить участок дороги, загрузить фотографию с ямой и описать проблему. На сайте предусмотрена система голосования. Те проблемные участки, которые наберут больше всего откликов, ОНФ будет рекомендовать ремонтировать в первую очередь.

Как отмечают в ОНФ, общественники готовы принимать не только сообщения о разбитых дорогах, но и информацию о том, как дорожники нарушают технологию — например, кладут асфальт в снег или дождь.

Пока сервис существует в виде сайта, в ближайшее время появится мобильное приложение.

Отметим, что "Карта убитых дорог" - не единственный проект с подобным функционалом, доступный жителям Алтайского края. В конце января барнаульские разработчики запустили приложение "Я гражданин". Сервис предлагает рассказать о проблеме (плохие дороги, разрушающийся фасад, нечищенный тротуар и т. д.) Приложение автоматически формирует и отсылает обращение в местную администрацию. Скачать приложение можно для Android и для Apple.