"Позвони, верну за 1000 рублей": в Барнауле задержали вора, укравшего госномер

По предварительной информации, в начале апреля подозреваемый ранним утром у подъезда многоквартирного дома по ул. Гущина заметил припаркованный автомобиль "Ниссан". Он снял номерные знаки с машины и оставил записку со словами: "Позвони, верну за 1000 рублей". Владелец автомобиля, заметив пропажу, незамедлительно обратился в полицию.

Подозреваемого задержали, но он успел выбросить похищенные номерные знаки.

Сейчас сотрудники проводят проверку. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 1 года.

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