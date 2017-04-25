"Позвони, верну за 1000 рублей": в Барнауле задержали вора, укравшего госномер

В Барнауле задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в краже госномера у автомобиля "Ниссан". Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, в начале апреля подозреваемый ранним утром у подъезда многоквартирного дома по ул. Гущина заметил припаркованный автомобиль "Ниссан". Он снял номерные знаки с машины и оставил записку со словами: "Позвони, верну за 1000 рублей". Владелец автомобиля, заметив пропажу, незамедлительно обратился в полицию.
Подозреваемого задержали, но он успел выбросить похищенные номерные знаки.
Сейчас сотрудники проводят проверку. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 1 года.
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