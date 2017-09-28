Пьяный барнаулец угнал автомобиль и катался, пока бензин не кончился

По данным следствия, пьяный мужчина вышел из кафе и увидел припаркованный автомобиль. Toyota была открытой, с ключами в замке зажигания. Обвиняемый угнал автомобиль и поехал в Павловск, а затем в Шелаболихинский район. Там он бросил машину, потому что бензин закончился.

Мужчина написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

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