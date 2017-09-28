Пьяный барнаулец угнал автомобиль и катался, пока бензин не кончился

В Барнауле осужден мужчина, угнавший автомобиль Toyota Nadia, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным следствия, пьяный мужчина вышел из кафе и увидел припаркованный автомобиль. Toyota была открытой, с ключами в замке зажигания. Обвиняемый угнал автомобиль и поехал в Павловск, а затем в Шелаболихинский район. Там он бросил машину, потому что бензин закончился.
Мужчина написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.