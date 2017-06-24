Пьяный водитель протаранил мост в Барнауле.

О случившемся сотрудникам ГИБДД сообщили граждане. По их словам, водитель был пьян. Когда сотрудники ДПС приехали на место аварии, они оцепили участок моста и регулировали дорожное движение. Автомобиль увезли на штрафстоянку, на водителя составили административный материал.

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