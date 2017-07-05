Разбор. Как купить автомобиль в кредит со скидкой от государства

С 1 июля в России заработало пять новых госпрограмм льготного автокредитования. Из них три ("Российский тягач", "Российский фермер" и "Своe дело") предназначены для предпринимателей. Для рядовых потребителей придуманы варианты "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". Рассказываем, как работают программы для физлиц.
По программам "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" банковская ставка (не более 18% годовых) снижается на 6,7%. Таким образом максимальная кредитная ставка составит 11,3% годовых. Может быть и меньше (это зависит от банка). Список банков-участников еще формируется. Срок договора не может составлять более 3 лет.
В кредит по госпрограммам можно взять легковой автомобиль, которые собрали в России в 2016 и 2017 годах. Стоимость нового авто не должна превышать 1,45 млн. рублей.
Он не нужен. Но на этот взнос предоставляют скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.
По программе "Первый автомобиль" — тот, кто ранее не владел машинами. Проверять будут через базу ГИБДД и бюро кредитных историй. У участника программы "Семейный автомобиль" должно быть двое или больше несовершеннолетних детей. Банк проверит это по паспорту или свидетельствам о рождении. Еще одно обязательное условие — у покупателя должны быть водительские права. В течение года по льготному кредиту и со скидкой можно купить только одну машину.
Факт
На компенсацию банкам льгот по кредитам в рамках этих двух программ государство выделило 3,75 млрд рублей. Предполагается, что с помощью доступных автокредитов дилеры продадут в России до 58 350 автомобилей.
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