Разбор. Как купить автомобиль в кредит со скидкой от государства

4 Кто может получить льготный автокредит?

По программе "Первый автомобиль" — тот, кто ранее не владел машинами. Проверять будут через базу ГИБДД и бюро кредитных историй. У участника программы "Семейный автомобиль" должно быть двое или больше несовершеннолетних детей. Банк проверит это по паспорту или свидетельствам о рождении. Еще одно обязательное условие — у покупателя должны быть водительские права. В течение года по льготному кредиту и со скидкой можно купить только одну машину.