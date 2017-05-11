Российское правительство продлило программу льготного автокредитования

Российское правительство утвердило постановление о продлении действия программы льготного автокредитования на 2017 год, сообщается на сайте кабмина.
Документ вносит изменения в правила предоставления из бюджета субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на покупку машин.
Программа направлена на стабилизацию объемов производства и продаж автомобилей, сохранение рабочих мест предприятий автомобилестроения, создание привлекательных условий для приобретения автомобилей в кредит.
В постановлении также сообщается об увеличении максимальной стоимости автомобилей, участвующих в программе, с 1,15 до 1,45 миллиона рублей. Такая мера позволит компенсировать подорожание автомобилей и расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств.
Общий объем финансирования программы составит 10 миллиардов рублей, в рамках ее реализации планируется продать не менее 350 тысяч автомобилей, пишет Lenta.ru.
Факт
В прошлом году в России было продано 1,42 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. Прогноз Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на 2017 год — рост рынка на четыре процента, продажи составят 1,48 миллиона машин.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.