Российское правительство продлило программу льготного автокредитования

Документ вносит изменения в правила предоставления из бюджета субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на покупку машин.

Программа направлена на стабилизацию объемов производства и продаж автомобилей, сохранение рабочих мест предприятий автомобилестроения, создание привлекательных условий для приобретения автомобилей в кредит.

В постановлении также сообщается об увеличении максимальной стоимости автомобилей, участвующих в программе, с 1,15 до 1,45 миллиона рублей. Такая мера позволит компенсировать подорожание автомобилей и расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств.

Общий объем финансирования программы составит 10 миллиардов рублей, в рамках ее реализации планируется продать не менее 350 тысяч автомобилей, пишет Lenta.ru.

Факт

В прошлом году в России было продано 1,42 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. Прогноз Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на 2017 год — рост рынка на четыре процента, продажи составят 1,48 миллиона машин.

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