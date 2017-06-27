Сервис "Яндекс.Такси" зашел в еще один алтайский город

В Бийске 27 июня заработал сервис "Яндекс.Такси". К нему подключено 30 автомобилей из трёх таксопарков-партнёров, сообщает пресс-служба "Яндекса".
"Яндекс.Такси" не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок.
Агрегатор работает без диспетчеров: вызвать машину можно на сайте или в приложении. Среднее время ожидания машины в Бийске, как утверждают в компании, составляет 5 минут, за приближением авто можно следить на карте города прямо в приложении.
В Бийске действует единый тариф: минимальная стоимость поездки составляет 49 рублей. В неё входят подача машины и 1 километр пути. Далее нужно будет доплачивать от 10 рублей за километр. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 16 рублей. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.
Если на пути возникнут пробки или водителю придётся отклониться от маршрута, цена не увеличится, уточнили представители сервиса.
Бийск стал вторым городом Алтайского края, где работает "Яндекс.Такси". В середине апреля он его запустили в Барнауле. Из крупных сетевых агрегаторов на рынке Бийска представлена только служба заказа такси "Максим".
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.