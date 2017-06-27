Сервис "Яндекс.Такси" зашел в еще один алтайский город

"Яндекс.Такси" не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок.

Агрегатор работает без диспетчеров: вызвать машину можно на сайте или в приложении. Среднее время ожидания машины в Бийске, как утверждают в компании, составляет 5 минут, за приближением авто можно следить на карте города прямо в приложении.

В Бийске действует единый тариф: минимальная стоимость поездки составляет 49 рублей. В неё входят подача машины и 1 километр пути. Далее нужно будет доплачивать от 10 рублей за километр. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 16 рублей. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.

Если на пути возникнут пробки или водителю придётся отклониться от маршрута, цена не увеличится, уточнили представители сервиса.

Бийск стал вторым городом Алтайского края, где работает "Яндекс.Такси". В середине апреля он его запустили в Барнауле. Из крупных сетевых агрегаторов на рынке Бийска представлена только служба заказа такси "Максим".

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