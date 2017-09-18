СМИ: российское правительство решило повысить акцизы на бензин

Повышение должно произойти в два этапа по 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля. Повышение на 50 копеек превышает индексацию, предусмотренную Налоговым кодексом — в 4%, то есть примерно на 30 копеек за 1 л бензина и 23 копейки за 1 л дизельного топлива.

Из-за повышения акциза на 50 копеек 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек, цитирует федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, а есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 руб. за 1 л. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 г. психологически важные 40 руб., цитирует он письмо.

Один из чиновников говорит: решение предварительное, но вряд ли изменится. Могут учесть политические риски накануне выборов и решение пересмотреть, допускает другой чиновник: странно бороться с инфляцией, повышать МРОТ до прожиточного минимума и одновременно принимать решения, которые будут способствовать росту цен, пишет bfm.ru.

По данным Росстата на июнь-2017, с начала года бензин в России подорожал на 3,6%, дизельное топливо — на 3,1%. В большинстве российских регионов дальнейший рост в ближайшие годы не превысят уровень инфляции, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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