Сотрудники ГИБДД будут доставлять трезвых водителей к машинам после освидетельствования

"Если медосвидетельствование происходило на стационарном посту, куда водитель был доставлен, и водитель признан трезвым, то сотрудник ГИБДД обязан вернуть его к автомобилю", — сообщил Александр Быков, начальник Управления дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России.

Александр Быков отметил, что данная норма закреплена в административном регламенте, регулирующим деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства, который вступит в силу 20 октября.

Представитель ГИБДД уточнил, что к настоящему времени число стационарных постов сократилось с 2012 года более чем в три раза, в то время как автопарк "у нас в стране увеличился более чем на 6 млн единиц".

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