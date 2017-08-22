Такси предложили страховать, как общественный транспорт

Национальный союз страховщиков ответственности предложил включить такси в систему страхования ответственности перевозчика, сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президента организации Светлану Гусар.
Система обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) охватывает только крупногабаритный общественный транспорт — автобусы, троллейбусы и трамваи застрахованы и по ОСАГО, и по ОСГОП.
По мнению Гусар, неважно, на каком виде транспорта передвигается пассажир, он должен быть застрахован одинаково.
Сейчас за нанесения ущерба пассажиру максимальная выплата по страховке может составить до 2 млн рублей. Легковое такси страхуется только по ОСАГО и максимальная выплата не превышает 500 тыс. рублей. По словам экспертов, в рамках ОСГОП получить возмещение будет проще.
Некоторые эксперты не поддержали такую идею. Исполнительный директор Ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская считает, что неясность со страховыми выплатами — это вина страховщиков. Потому что в случае аварии, таксисты снимают атрибутику такси с автомобиля, чтобы получить выплату.
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