Такси предложили страховать, как общественный транспорт

Система обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) охватывает только крупногабаритный общественный транспорт — автобусы, троллейбусы и трамваи застрахованы и по ОСАГО, и по ОСГОП.

По мнению Гусар, неважно, на каком виде транспорта передвигается пассажир, он должен быть застрахован одинаково.

Сейчас за нанесения ущерба пассажиру максимальная выплата по страховке может составить до 2 млн рублей. Легковое такси страхуется только по ОСАГО и максимальная выплата не превышает 500 тыс. рублей. По словам экспертов, в рамках ОСГОП получить возмещение будет проще.

Некоторые эксперты не поддержали такую идею. Исполнительный директор Ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская считает, что неясность со страховыми выплатами — это вина страховщиков. Потому что в случае аварии, таксисты снимают атрибутику такси с автомобиля, чтобы получить выплату.

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