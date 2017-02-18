Таможня начала оформлять документы на б/у авто, застрявшие на границе из-за ЭРА-ГЛОНАСС

В ближайшие три дня таможенное управление перейдет на 12-часовой режим работы: граждан будут принимать с восьми утра до восьми вечера. Чтобы оформить ПТС, владельцам машин необходимо предъявить сотрудникам службы заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину.

Всего на таможне застряли 1,4 тыс. автомобилей. Их ввезли в страну после 1 января 2017 года. На них не оформляли ПТС из-за того, что в этих авто нет системы вызова экстренных служб ЭРА ГЛОНАСС, которая стала обязательной для всех импортируемых машин.

ПТС без кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" автовладельцам стали выдавать после массового возмущения автомобилистов Дальнего востока и обращения губернатора Приморья вице-премьерам Юрию Трутневу и Дмитрию Рогозину. Сейчас министерство промышленности и торговли планирует доработать технический регламент системы "ЭРА-ГЛОНАСС": в него добавят порядок установки системы на подержанные автомобили, ввозимые на территорию России.

Владимир Миклушевский,

губернатор Приморья:

Я гарантирую, что мы доведём дело до логического конца, до тех пор, пока механизм “ЭРА-ГЛОНАСС” не заработает на б/ушных иномарках.