Таможня начала оформлять документы на б/у авто, застрявшие на границе из-за ЭРА-ГЛОНАСС

Таможня Владивостока начала выдавать паспорта транспортных средств (ПТС) владельцам подержанных иномарок, застрявших на складах из-за отсутствия системы "ЭРА-Глонасс". Об этом сообщает сайт правительства Приморского края.
В ближайшие три дня таможенное управление перейдет на 12-часовой режим работы: граждан будут принимать с восьми утра до восьми вечера. Чтобы оформить ПТС, владельцам машин необходимо предъявить сотрудникам службы заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину.
Всего на таможне застряли 1,4 тыс. автомобилей. Их ввезли в страну после 1 января 2017 года. На них не оформляли ПТС из-за того, что в этих авто нет системы вызова экстренных служб ЭРА ГЛОНАСС, которая стала обязательной для всех импортируемых машин.
ПТС без кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" автовладельцам стали выдавать после массового возмущения автомобилистов Дальнего востока и обращения губернатора Приморья вице-премьерам Юрию Трутневу и Дмитрию Рогозину. Сейчас министерство промышленности и торговли планирует доработать технический регламент системы "ЭРА-ГЛОНАСС": в него добавят порядок установки системы на подержанные автомобили, ввозимые на территорию России.
Владимир Миклушевский,
губернатор Приморья:
Я гарантирую, что мы доведём дело до логического конца, до тех пор, пока механизм “ЭРА-ГЛОНАСС” не заработает на б/ушных иномарках.
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