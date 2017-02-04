Тариф для большегрузов в системе "Платон" вырастет вдвое с апреля

Тариф для большегрузов в системе "Платон" повысят вдвое — до 3,06 рубля за км. Это произойдет с 15 апреля 2017 года, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации. Сейчас тариф составляет 1,53 рубля за км.
Окончание срока льготного тарифа действия будет означать возврат к изначально установленной модели. "Средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, будет меньше, чем изначальная модель, которая предполагала двухэтапное повышение тарифа в феврале и июне этого года", — считает глава Минтранса РФ Максим Соколов.
Индексация тарифа по инфляции в пределах 2017 и первой половины 2018 года производиться не будет, пишет РИА Новости. Дальнейшее изменение тарифа возможно не ранее середины 2018 года.
Справка
Систему "Платон" ввели 15 ноября 2015 года. Деньги за каждый км пробега большегрузов весом более 12 тонн по федеральным трассам идут в дорожный фонд в виде компенсации. Ранее Минтранс РФ предлагал повысить тариф с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.
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