Тест-драйв. Новая "пятерка" BMW: все еще бизнес-класс или уже люкс?

BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко. BMW 5-series .Фото : Настасья Коваленко.

Радикальных новаций во внешнем облике авто по сравнению с предыдущим поколением нет. Но, как водится при смене генераций, кузов стал на несколько миллиметров шире и выше, а также на 3,6 сантиметра длиннее. Но важнее то, что при этом "пятерка" стала легче почти на 130 килограммов. Все благодаря тому, что в кузове новинки больше высокопрочной стали, алюминия и магния. Это помогло инженерам сбалансировать нагрузку между осями и добиться низкого центра тяжести.

Перечисленные выше цифры важны, но уникальность модели подчеркивает другая: 0,22. Столько составляет коэффициент аэродинамического сопротивления кузова. Это самый низкий показатель в своем классе. Меньше – только у спорткаров. Соответственно, столь обтекаемый кузов позволил добавить авто динамики и снизить расход топлива.

Добиться такой аэродинамики помогают активные воздушные заслонки внутри решетки радиатора. Они распахиваются по мере того, как растет потребность в охлаждающем воздухе. Для тест-драйва в барнаульском автосалоне BMW доступна 520d AT xDrive. Это версия с двухлитровым дизельным мотором мощностью 190 л.с., восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом. При этом умная система xDrive сама определяет, сколько тяги на какую ось (и в отдельных случаях даже конкретное колесо) нужно дать в той или иной дорожной ситуации.

Наш автомобиль – не простой: он в М-пакете. В него входят уникальные бампера, диски, декоративные планки, отделка интерьера под алюминий и карбон, сидения с развитой боковой поддержкой и другие приятные глазу и телу вещи. На мой взгляд, самые удачные элементы М-пакета - это темная вставка понизу заднего бампера (кстати, трапециевидные выхлопные трубы – тоже часть М-пакета) и обивка потолка цветом "Антрацит" - и то, и другое смотрится просто потрясающе!

Менеджер Андрей еще до поездки предупреждает: наш автомобиль оснащён самым "скромным" в линейке мотором и наиболее жесткой подвеской. И это нужно иметь в виду, прежде чем делать выводы о новой 5-Series в целом. И после этих слов именно эти два важнейших для автомобиля параметра захотелось испытать в первую очередь.

Двухлитровый дизель как минимум не разочаровал. По паспорту, с ним 5-Series разгоняется с места до 100км/ч за 7,6 секунды. Точно мы не замеряли, но по ощущениям – так оно и есть. Конечно, дух от ускорения не захватывает (для этого надо брать BMW с другим двигателем), но в сидение все же прижимает. Понравилось и то, что мотор тянет одинакового ощутимо в разных диапазонах, и особенно хорошо – с низов.

Что касается подвески, то никаких вопросов к ней во время тестовой поездки не возникло. Ее даже не стоит называть жесткой. Наезд на кочки, попадания в ямы и другие приключения езды по весенним, еще не ремонтированным дорогам никакого дискомфорта не доставили. Возможно, работу подвески менее заметной делают просто шикарные, крайне удобные кресла.

Говорить о тонкостях работы ходовой части и двигателя, пожалуй, не имеет даже смысла. Каждый водитель может настроить "пятерку" под себя. Речь идет даже не о трех режимах работы коробки передач (спортивный, экономичный и комфортный) – этим уже мало кого удивишь. В 5-Series есть еще один режим: Sport Individual. Он позволяет "вручную" (на самом деле – через мультимедийную систему) менять настройки двигателя, шасси, отключать режим стабилизации и т.д.

Можно сказать однозначно: седан отменно держит траекторию и мгновенно реагирует даже на незначительные движения рулем. Это же отметил в своем обзоре видеоблогер и автоэксперт Александр Михельсон:

Мне же поездка на новой тестовой BMW напомнила яркую историю из жизни. У моего друга несколько лет была "пятьсот двадцатая", но в старом кузове (Е39). Так получилось, что он вынужден был выставить ее на продажу. Появился покупатель, и мой друг устроил для него тест-драйв. Сам сел за руль, а мы с покупателем устроились на заднем диване. И тут понеслось! В прямом смысле этого слова. Резкие ускорения, рискованные перестроения, решительная работа рулем… С прошлого лета такой стиль в ПДД официально трактуется как "опасное вождение". Друг выжимал из машины все, что она могла. Так он, думаю, прощался с ней. А покупатель, не скрывая улыбку, кричал ему: "Беру!".

Новая "пятерка" сохранила эту драйвовость. И это самое главное, что нужно знать поклонникам модели.

Но вместе с тем новая 5-Series имеет едва ли не больше общего с новой "семеркой", чем с предыдущей "пятеркой". Она даже построена на базе 7-Series, а также позаимствовала у флагмана практически всю свою моторную гамму (за исключением двухлитрового дизеля, что стоит на тестовом авто).

Близость к самой роскошной модели из линейки BMW особенно хорошо ощущается внутри. В новой "пятерке", по сравнению с предыдущей, стало просторнее на заднем диване. Также инженеры, когда работали над шумоизоляцией, основных результатов добились именно в этой зоне.

Также в "пятерке" можно найти немало технологических новшеств и решений, которые мы впервые увидели именно на BMW 7-Series (обзор этого автомобиля мы делали в декабре 2015 года). Например, мультимедийной системой здесь также можно управлять с помощью жестов. Перекочевала в "пятерку" и тонкая линия подсветки. Ее цвет можно настраивать, и таким образом менять атмосферу в салоне. Также 5-Series обзавелась системой контроля движения в полосе и умением самостоятельно, без человека в салоне, заезжать и выезжать в гараж или узкое парковочное место.

Продолжим список новаций:

цифровой дисплей;

улучшенный проектор показаний приборов на лобовое стекло (изображения стали четче и крупнее);

камера заднего вида, которая поворачивается вслед за движениями руля (очень удобно!);

ароматизатор воздуха (есть несколько вкусов на выбор);

адаптивные светодиодный фары уже в базовой комплектации;

и многое другое.

Подробнее об опциях, комплектациях и ценах на новую BMW 5-Series смотрите на сайте дилерского центра "Дикси": www.bmw-dixi.ru. Здесь же можно записаться на тест-драйв новинки.

Факт

Стоимость BMW 5-Series нового поколения стартует с отметки 2,760 млн рублей.

Станислав Лазовский

Автосалон "ДИКСИ" Адрес: ул. Мамонтова 27,

Тел.: 8 (3852) 222-001.

Сайт: www.bmw-dixi.ru

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