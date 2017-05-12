Только без рук: когда мы пересядем на беспилотные авто и как это повлияет на бизнес

Гонка с Западом

Число новостей о том, что корпорации тестируют беспилотные машины, в последнее время просто зашкаливает. Этим занимаются не только все ведущие автопроизводители, но и Google, Apple, Uber и даже "Яндекс". Отечественные "АвтоВАЗ" и "ГАЗ" также объявили о том, что работают над автопилотом.

Из российских автопромышленников в этом тренде дальше всего продвинулся "КамАЗ". Уже несколько лет завод испытывает грузовик-беспилотник, а в августе 2016 года компания представила автономный робот-маршрутку. Проект разработали совместно со специалистами НАМИ (научно-исследовательский автомобильный институт) и "Яндекса". Они рассчитывают, что со временем такой транспорт сменит традиционные автобусы.

Отечественные системы распознавания препятствий уже сейчас "видят" нечеткую обочину, грязные дорожные знаки, отсутствие разметки. И делают это едва ли не лучше зарубежных аналогов — просто потому, что Европе такие проблемы с дорожной инфраструктурой почти незнакомы.

Впрочем, пока Россия по беспилотным разработкам от мировых производителей все-таки отстает. Но, по оценке исполнительного директора ассоциации развития беспилотного транспорта в России "Автонет" Владимира Колмакова, вполне способна в ближайшие полтора десятилетия занять 10–20% мирового рынка таких технологий.

Уже сейчас правительство выделяет субсидии автопроизводителям на разработку машин с дистанционным или автономным управлением. В 2017 году на это заложено 6,6 млрд рублей (вдвое больше, чем в 2016-м). В бюджете предусмотрена поддержка и на 2018–2019 годы.

Первыми пойдут фуры

У бизнеса уже есть спрос на новые технологии. Так, российская логистическая компания Traft намерена превратить часть своего грузового автопарка в беспилотный транспорт. Как сообщает сайт Росавтодора, компания будет использовать фуры-беспилотники уже летом 2017 года на трассе Москва – Краснодар. В кабине будет присутствовать водитель, но вести сам он не станет, его задача — следить за действиями автопилота.

В дальнейшем компания планирует оборудовать автопилотом 40 грузовых машин. В каждую придется вложить порядка 250–300 тыс. рублей. В Traft уверены: эти инвестиции окупятся.

Артур Мурадян,

директор компании Traft:

Водители управляют грузовиками, как правило, не совсем корректно: быстрый разгон, резкие торможения, неправильный выбор скорости. Это приводит к быстрому износу деталей, а они гораздо дороже, чем в легковых автомобилях. На замену коробки передач в фурах уровня Volvo требуется порядка 1,5 млн рублей. За счет плавных маневров беспилотника мы сможем продлить ресурс деталей. Кроме этого, беспилотная фура позволит экономить до 10% топлива.

Как пишет gazeta.ru, первопроходцы в области использования грузовых беспилотников в России намерены экономить таким образом до 500 млн рублей в год (в том числе благодаря экономии на фонде оплаты труда, когда от услуг водителей можно будет отказаться).

"Автомобильные перевозки уже сейчас дешевле железнодорожных. А если представить, что колонна грузовиков может ехать 24 часа в сутки без водителей, это удешевит их еще сильнее", — так говорят в "КамАЗе" об экономической целесообразности беспилотников в грузоперевозках.

Пока с человеком

В конце марта премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия пока не готова к беспилотным автомобилям. Дело в том, что для этого нет нормативной базы. Действительно, в ПДД, КоАПе и других документах нигде не сказано, что транспортное средство может передвигаться по дорогам общего пользования самостоятельно.

И это проблема не только нашей страны. В ноябре 2016 года стало известно, что в ООН работают над единым сводом правил для беспилотных автомобилей. Когда его примут, он будет распространяться и на Россию. А пока это не произошло, максимум, что допустимо, — автопилоты как системы помощи водителю. То есть человек обязательно должен находиться за рулем.

Необходимость адаптации законодательств — не единственное, что тормозит развитие технологий. Одним из главных препятствий для внедрения беспилотного транспорта считается вопрос кибербезопасности.

Как и любое другое электронное устройство, беспилотник могут взломать хакеры. И это уже происходило: китайские специалисты из компании, которая занимается интернет-безопасностью, взломали электронную систему Tesla Model S. В фирме заявили, что их экспертам удалось получить удаленный контроль над автомобилем, когда он находится в движении.

Эксперты говорят, что уязвимы все операционные системы, которые позволяют выход в интернет. Также специалистов в России смущает то, что иностранные операционные системы имеют закрытый исходный код, и никто не знает, какие скрытые функции могут быть зашиты в него. Теоретически этим могут пользоваться западные спецслужбы. Российский офис "Лаборатории Касперского" уже разрабатывает отечественную защищенную операционную систему для промышленных и транспортных объектов, включая автомобильную электронику.

Тормозит прогресс и то, что производителям предстоит накопить гигантский объем данных для машинного обучения беспилотных систем. Только аккумулировав миллионы вариантов ситуаций на дороге, машина сможет применить это знание и обеспечить безопасность движения.

Решать эти и другие проблемы будут специалисты под эгидой ассоциации "Автонет". Ее создали в ноябре 2016 года. В состав объединения вошли научный центр НАМИ, "КамАЗ", "Соллерс" и "ГАЗ". Согласно их плану работы, беспилотники должны поехать по дорогам России в 2035 году.

По прогнозам западных экспертов, к тому времени на дорогах будет ездить до 76 млн машин разной степени автономности (порядка четверти от общего числа), а первые полностью самоуправляемые автомобили появятся еще раньше — в 2021 году.

От частного — к общественному

Сейчас звучит немало прогнозов, как изменится мир после внедрения автономного транспорта. Исследователи Колумбийского университета США смоделировали ситуацию: Uber меняет все 9 тысяч такси Нью-Йорка на беспилотные автомобили. Тогда стоимость проезда снизится более чем втрое, также сократится и время ожидания.

И это сделает такси более выгодным, чем использование личного автомобиля, что обязательно отра­зится на динамике продаж машин.

Роман Ферштер,

глава представительства компании Mobileye (израильский разработчик “умных” систем управления автомобилем) в интервью агентству “Автостат”:

Уже скоро вам не нужно будет держать в семье две или три машины. Одна и та же машина отвезет на работу вас, детей в детский сад и в школу, потом вернется на бесплатную парковку домой, а затем приедет за вами и вашими родными в нужное время. А если эта машина в свободное время будет еще обслуживать других людей, например ваших соседей или родственников? Ощущаете разницу? Рано или поздно встанет вопрос: держать ли вообще собственный автомобиль или стоит делиться беспилотником.

Еще одно очевидное и важное последствие: снижение количества ДТП. Следовательно, технологии сохранят миллионы человеческих жизней и снизят экономический ущерб от дорожных аварий.

Снижение аварийности, в свою очередь, изменит дизайн автомобилей — со временем автопроизводители смогут избавиться от многих средств безопасности, которые ограничивают полет фантазии разработчиков, а также делают машину дороже и тяжелее.

А вот на вопрос, станет ли меньше пробок, однозначного ответа нет. С одной стороны, беспилотники будут рациональнее использовать дорожную инфраструктуру (например, могут ехать группами, то есть соблюдая одинаковую дистанцию между собой, двигаясь с одинаковой скоростью).

Однако Международный союз общественного транспорта (МСОТ) опасается, что новые технологии только усугубят заторы. По их логике, если беспилотные автомобили будут привлекательны, то на них пересядут те, кто сейчас пользуется общественным транспортом. Соответственно, число машин вырастет. Чтобы решить эту проблему, МСОТ предлагает использовать беспилотные автомобили не для индивидуальных поездок, а для совместных — тогда около 80% машин в городах вообще не будут нужны.

Автономный транспорт повлияет и на рынок недвижимости. Людям не нужно будет нарезать круги вокруг офиса или дома, чтобы припарковаться поближе. Автомобиль может высадить вас и уехать в гараж, на автостоянку или возить другого человека. Соответственно, число парковочных мест можно сократить, что снизит себестоимость возведения объектов недвижимости и даст возможность расширить дороги для автомобилей или пешеходов.

Бенедикт Эванс,

аналитик фонда Andreessen Horowitz:

Автомобили изменили города за последний век, и если сейчас машины абсолютно изменятся, то и города поменяются вместе с ними.

Он указывает и на то, что изменения коснутся даже работы полиции. Она сможет запрашивать копии видеозаписей не только от близлежащих зданий, но и от каждой проезжавшей мимо места преступления машины.

Также прогресс скажется на прибыли продавцов алкоголя. По подсчетам экспертов холдинга Morgan Stanley, рынок алкогольной продукции получит дополнительные $100 млрд в год.

Факт

Доверить свою жизнь беспилотным средствам передвижения готовы 56% россиян и 68% американцев. Категорическим отказом в России ответили менее 1%, а в Соединенных Штатах — 6%. Таковы данные опроса 33 тыс. россиян и 7 тыс. американцев. Его проводили Международный центр робототехники, российские университеты МФТИ и МИСиС, а также компания Cognitive Technologies.

Цитата

Роман Ферштер,

глава представительства компании Mobileye в России:

Если говорить про совсем далекое будущее, то, на мой взгляд, через 15–20 лет нам вообще запретят садиться за руль. Так как причина 90% аварий — это человеческий фактор, то конечная глобальная цель — исключить нас из процесса управления автомобилем. Компьютеризованные машины будут делать это лучше и безопасней нас. Тому, кто не верит, предлагаю начать наблюдать за данной индустрией и за темпом ее продвижения. Мобильность полностью изменится в ближайший десяток лет. А для тех, кто говорит: "А если я получаю удовольствие от вождения?", будут луна-парки с машинами. Я уверен, что во время езды в автономной машине бывшие водители и другие пассажиры станут получать удовольствие от других вещей — например, от контента, который будет поступать к ним на их личный экран, или от беседы с друзьями, или просто от отдыха в пути.

Источник: агентство "Автостат".

Перспектива перехода на беспилотные автомобили вас радует или пугает?

Екатерина Присяжных,

исполнительный директор компании "К-трейд" и руководитель автоклуба Fit Club Barnaul:

Думаю, мне будет неинтересна эта тенденция, пока она не блокирует право использования классического "ручного" управления. С появлением беспилотников потеряется смысл фразы "удовольствие от вождения". А для меня, как для автолюбителя, это важно. С другой стороны, если появление такого вида транспорта минимизирует аварийность на дорогах, что, в свою очередь, сократит смертность при ДТП, думаю, я буду готова отказаться от своего "удовольствия от вождения". Жизнь и здоровье — дороже всего.

Сергей Рогачков,

директор лазертаг-клуба "Полигон 22":

Сильно сомневаюсь, что через 20 лет смогут повсеместно внедрить эту технологию. Сначала нужно, чтобы изменилось сознание пользователей и исчезли старые автомобили. Так что считаю, что реализация этой в целом неплохой тенденции затянется. А в Барнауле, как и в подавляющем большинстве городов России, эта технология не будет внедрена, скорее всего, никогда. При нашем климате у нас на дорогах всегда много ям, объехать которые беспилотное авто просто не сможет.

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