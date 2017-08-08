BMW на гусеницах и теплица на колесах: топ самоделок на авторынке Алтая

1. Самодельный спортивный родстер "Хоттабыч" в американском стиле создали работники барнаульского автоцентра "Алтайавтотехобслуживание"в 2015 году. Автомобиль полностью состоит из отечественных запчастей. Кузов сделали на основе 401-го "Москвича". От этой же модели хот-роду досталась передняя ось. Раму для самодельного автомобиля позаимствовали у УАЗ Hunter. Заднюю ось взяли от "Волги" 3110, коробку передач и кардан — от ГАЗ-21, а двигатель — от ГАЗ-53. Владелец готов продать хот-род за полмиллиона рублей.

2. Другой барнаулец продает багги, построенную на базе Chevrolet Niva. Кузов внедорожника переработали с помощью алюминия. Дополнительно в конструкцию машины установили занижающие передачи и блокировку заднего моста. Также мастера увеличили дорожный просвет, поставили водонепроницаемые светодиодные фары и кожаные сидения. Багги можно купить за 210 тыс. рублей.

3. В Барнауле за 245 тыс. рублей выставили на продажу самодельный гусеничный вездеход. Его кузов оборудован навесом из поликарбонада, что придает машине сходство с дачной теплицей. Как следует из текста объявления, его автор живет в труднодоступной местности и строил вездеход для себя. В основе технической части агрегаты от "Волги", дополненные КПП от Газ-51 "для понижения скорости и увеличения тяги". Вездеход получился легким (1,1 тонны) и способным преодолевать глубокие водные препятствия.

4. Ровно за те же деньги можно в Павловске можно купить гусеничный вездеход с кузовом от BMW 5 серии. "Проходимец" оборудован коробкой передач с восемью передачами для движения вперед и четырьмя "задними".

5. Еще одна подобная гусеничная конструкция, но на базе ИЖа "Шиньона" продается в Барнауле за 130 тыс. рублей. Этот вездеход-амфибия с мотором от "Жигулей" весит всего 850 кг, сообщает автор объявления.

Покупателям такой техники нельзя будет передвигать по дорогам общего пользования: поставить подобные транспортные средства на учет в ГИБДД практически невозможно.

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