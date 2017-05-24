Центробанк предлагает ввести скидки на ОСАГО для опытных водителей

Опытные и возрастные водители должны получать скидку, а молодые и неопытные — платить больше.

Эта идея вошла в проект указания регулятора, с которым ознакомились "Ведомости". Представитель ЦБ объяснил, что данный документ направлен на более справедливое распределение рисков между водителями разных категорий. Предложения ЦБ основаны на накопленной у него статистике ОСАГО. Аварийность опытных водителей старшего возраста невелика. При этом средний тариф по ОСАГО после корректировки не изменится, уверяют в ЦБ.

Скидка для автовладельца старше 49 лет может составить до 34%. Сейчас скидок для них не предусмотрено, коэффициент для опытных водителей — 1. Среднестатистический водитель 35 лет со стажем более 10 лет может рассчитывать на скидку в 12% (коэффициент 0,88), водитель старше 40 лет со стажем более 14 лет — на 24%.

Для молодых и неопытных водителей полис, наоборот, может подорожать. Например, для автовладельца 25 лет со стажем 3–4 года коэффициент вырастет с 1 до 1,52.

Кроме того, ЦБ предлагает повысить коэффициент мультидрайв (езда на разных автомобилях). Сейчас "аварийному" водителю выгоднее заключить договор ОСАГО без ограничения круга лиц, допущенных к управлению, чем договор с перечнем таких лиц, а ЦБ стремится переломить эту тенденцию, пишет znak.com.

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