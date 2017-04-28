В Алтайском крае ограничено движение на пяти участках трасс

Временно отсутствует движение на следующих автодорогах:

"Алейск-Безголосово-а/д К-13" в Алейском районе по мосту через р. Алей;

"Ненинка - Новая Ажинка" до с. Ажинка в связи с разливом р. Неня в Солтонском районе;

Затруднен проезд на трассе "Фирсово - Бобровка - Рассказиха - Нижняя Петровка - Чаузово" на участке после 75 км (от развилки на Листвянку). Проезд возможен для всех транспортных средств, кроме легковых. Сложная ситуация из-за перелива воды через дорогу сложилась в Завьяловском районе на 2 км трассы "Овечкино-Завьялово" и в Топчихинском районе в районе подъезда к с. Листвянка.

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