В Алтайском крае отремонтировали 15 км трассы за 150 млн рублей

Ширина покрытия проезжей части составила 7,5 м. Стоимость объекта составила более 150 млн рублей.

Согласно контракту, сдать объект в эксплуатацию было необходимо в сентябре, но подрядчик справился гораздо раньше. С мая по июль на трассе III категории появился выравнивающий слой из пористого асфальтобетона, а затем покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона и обочин.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.