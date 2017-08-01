Автоновости

В Алтайском крае отремонтировали 15 км трассы за 150 млн рублей

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Сегодня, 10:46.
Автоновости

В Первомайском районе отремонтировали дорогу "Белоярск-Заринск". "Северо-Восточное ДСУ" обновило 15 км трассы, пишет Минстройтранс Алтайского края.

Дорога после ремонта.
Дорога после ремонта. Фото : sgd22.ru.

Ширина покрытия проезжей части составила 7,5 м. Стоимость объекта составила более 150 млн рублей.

Дорога до ремонта.
Дорога до ремонта.

Согласно контракту, сдать объект в эксплуатацию было необходимо в сентябре, но подрядчик справился гораздо раньше. С мая по июль на трассе III категории появился выравнивающий слой из пористого асфальтобетона, а затем покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона и обочин.

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