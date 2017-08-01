В Алтайском крае отремонтировали 15 км трассы за 150 млн рублей

В Первомайском районе отремонтировали дорогу "Белоярск-Заринск". "Северо-Восточное ДСУ" обновило 15 км трассы, пишет Минстройтранс Алтайского края.
Ширина покрытия проезжей части составила 7,5 м. Стоимость объекта составила более 150 млн рублей.
Согласно контракту, сдать объект в эксплуатацию было необходимо в сентябре, но подрядчик справился гораздо раньше. С мая по июль на трассе III категории появился выравнивающий слой из пористого асфальтобетона, а затем покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона и обочин.
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