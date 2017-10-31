В Алтайском крае признали незаконной закупку на содержание дорог за 7,6 миллиардов

25 октября 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала незаконной закупку "Алтайавтодора" на 7,58 млрд рублей. Ведомство предписало разбить большой лот на более мелкие, чтобы торги были конкурентными.
По данным сайта госзакупок, с 18 октября по 3 ноября принимаются заявки на тендер "Алтайавтодора". По его условиям, победитель займется содержанием всех региональных и муниципальных дорог в Алтайском крае (это больше 16 тыс. км) в течение трех лет — с 2018 по 2020 годы.
Активист проекта "За честные закупки" общероссийского народного фронта (ОНФ) из Нижнего Новгорода Александр Кулаков обратился в ФАС. По его мнению, то, что такой большой объем работ объединили в один лот, ограничивает число потенциальных подрядчиков.
Антимонопольщики провели проверку. Как следует из текста решения ведомства (опубликовано на сайте госзакупок) на заседании организаторы торгов "не представили доказательств, подтверждающих, что все автомобильные дороги, которые необходимо содержать в рамках исполнения контракта, имеют общие границы и неразрывно связаны между собой, а также что осуществление работ по объекту закупки выполнимо исключительно в рамках единого технологического процесса".
Цитата из решения УФАС:
В один объект закупки объединено выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, расположенных в разных районах Алтайского края и не связанных между собой, что приводит к увеличению объема выполняемых работ, начальной (максимальной) цены контракта, суммы обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта и влечет к ограничению количества участников аукциона.
Комиссия ведомства признала жалобу Кулакова обоснованной и выписала "Алтайавтодору" и "Центру государственных закупок Алтайского края" предписание устранить нарушения до 8 ноября 2017 года.
По состоянию на 13:00 31 октября, на сайте госзакупок продолжался прием заявок на аукцион по первоначальным условиям.
Отметим, Алтайский край — один из немногих регионов страны, где сохранилась система государственных ДСУ. Общий объем работ по содержанию дорог делят между всеми их подразделениями, которые присутствуют в каждом районе региона. Система ДСУ в Алтайском крае — мощная структура с централизованным управлением. В ней работают 3,8 тыс. человек, в их распоряжении около 5 тыс. единиц техники. Прочих претендентов на то, чтобы чистить снег, ремонтировать ямы и выполнять другие необходимые работы на столь обширной территории с должным качеством попросту нет.
Факт
На содержание всех региональных и межмуниципальных дорог власти готовы выделить в 2018 году 2,4 млрд рублей, в 2019 — 2,5 млрд рублей, в 2020 — 2,680 млрд рублей.
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