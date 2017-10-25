ГИБДД Алтайского края просит водителей не выезжать на загородные трассы

Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей без острой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ГИБДД напоминает, что в такую погоду водителям необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.
Подразделения МЧС Алтайского края приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники аэромобильной группы главка и поисково-спасательного отряда в ближайшее время будут дежурить на наиболее опасных участках дорог.
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