В Алтайском крае пьяный водитель слетел в кювет, когда уходил от погони

30-летний водитель не реагировал на требования правоохранителей остановиться, а лишь прибавлял скорость, сообщает сайт ГИ МВД по Алтайскому краю. Экипажам ДПС и охраны удалось вытеснить Chevrolet за пределы населенного пункта. На трассе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина бросил автомобиль и попытался скрыться, но его задержали сотрудники вневедомственной охраны.

Позже выяснилось, что мужчина приехал на Алтай Новосибирска в гости к родителям. Выпив спиртного, он взял автомобиль отца покататься. При этом в 2015 году он был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.