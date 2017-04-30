В Алтайском крае пьяный водитель слетел в кювет, когда уходил от погони

В Хабарском районе сотрудники ГИБДД и вневедомственной охраны вынуждены были преследовать пьяного водителя на Chevrolet Niva. Погоня закончилась тем, что нарушитель съехал в кювет, его задержали.
30-летний водитель не реагировал на требования правоохранителей остановиться, а лишь прибавлял скорость, сообщает сайт ГИ МВД по Алтайскому краю. Экипажам ДПС и охраны удалось вытеснить Chevrolet за пределы населенного пункта. На трассе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина бросил автомобиль и попытался скрыться, но его задержали сотрудники вневедомственной охраны.
Позже выяснилось, что мужчина приехал на Алтай Новосибирска в гости к родителям. Выпив спиртного, он взял автомобиль отца покататься. При этом в 2015 году он был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.
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