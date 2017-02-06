В Алтайском крае резко вырос спрос на подержанные бизнес-седаны Toyota Camry

За 2016 год Toyota Camry переместилась с четвертого на второе место в рейтинге самых популярных автомобилей вторичного рынка Алтайского края. Этот список уже много лет возглавляет Toyota Corolla. Жители региона в прошлом году купили более 5 тыс. подержанных экземпляров этой модели (+3%).

Далее в топ-10 идут автомобили вазовского производства: "семерка", "шестерка", "Нива", "десятка" и "девятка". Замыкают список три модели Toyota: Vista, Carina и Corona.

Статистика показывает, что в 2016 году рынок б/у авто в регионе оставался стабильным. Всего на учет жители края поставили 95 тыс. легковушек (+2,2% к прошлому году). Наиболее значительно вырос спрос на автомобили марки Hyundai и Renault. При этом количество перепродаж Lada сократилось на 7%.

Напомним, в 2016 гору рынок новых легковых автомобилей в Алтайском крае. просел почти на четверть. Список десяти самых продаваемых машин поровну поделили между собой иномарки и отечественные бренды.