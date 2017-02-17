В Алтайском крае стали значительно реже угонять автомобили

Напомним, угон — это когда машину увели без цели хищения (чаще всего просто покататься), а кража — хищение с целью получить выгоду. Оба вида автопреступлений происходят все реже, и такая динамика наблюдается несколько последних лет. В то же время раскрываемость растет: в 2016 году этот показатель увеличился с 41% до 44% по кражам и с 73 до 80% по угонам.

В конце 2016 года полицейские задержали организованную преступную группу, которая похищала дорогие автомобили в Барнауле и Новоалтайске. Банда состояла из шести человек (27-44 лет). Все они выходцы из Алтайского края, но жили в Новосибирске.



На родине за два года мужчины украли пять автомобилей (два Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Lexus RX). Сразу после похищения машины гнали в Камень-на-Оби. Там преступники пережидали пару дней, меняли госномера и увозили подержанные внедорожники в Новосибирск. Часть из машин они разбирали и продавали по запчастям, а паре джипов перебили номера и выставили на продажу.

Сумма ущерба владельцам японских внедорожников превышает 10 миллионов рублей. Сейчас похитителям грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность их к кражам других авто.