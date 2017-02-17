В Алтайском крае стали значительно реже угонять автомобили

В 2016 году на территории Алтайского края угнали 546 автомобилей. Это на 18,5% меньше, чем годом ранее. Также за год преступники похитили 124 авто (-5,3% к 2015 году).Такие данные altapress.ru предоставили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, угон — это когда машину увели без цели хищения (чаще всего просто покататься), а кража — хищение с целью получить выгоду. Оба вида автопреступлений происходят все реже, и такая динамика наблюдается несколько последних лет. В то же время раскрываемость растет: в 2016 году этот показатель увеличился с 41% до 44% по кражам и с 73 до 80% по угонам.
В конце 2016 года полицейские задержали организованную преступную группу, которая похищала дорогие автомобили в Барнауле и Новоалтайске. Банда состояла из шести человек (27-44 лет). Все они выходцы из Алтайского края, но жили в Новосибирске.
На родине за два года мужчины украли пять автомобилей (два Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Lexus RX). Сразу после похищения машины гнали в Камень-на-Оби. Там преступники пережидали пару дней, меняли госномера и увозили подержанные внедорожники в Новосибирск. Часть из машин они разбирали и продавали по запчастям, а паре джипов перебили номера и выставили на продажу.
Сумма ущерба владельцам японских внедорожников превышает 10 миллионов рублей. Сейчас похитителям грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность их к кражам других авто.
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