В Алтайском крае возле посёлка Лесная поляна в ДТП погиб человек

Смертельное ДТП произошло 28 июня на подъездной дороге от федеральной трассы М52 к поселку Лесная Поляна, сообщил на личной странице в Facebook Олег Боронин. Эту информацию altapress.ru подтвердили в краевом ГИБДД.

Водитель автомобиля "Нива" съехал в кювет. От полученных травм мужчина скончался. Как сообщает Олег Боронин, погибший был сотрудником РЖД. У него осталась жена и дети. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.