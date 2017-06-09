В автосалоны начали возвращаться покупатели

В мае увеличили продажи практически все популярные бренды. Из представленных в Алтайском крае "в минус" ушли только УАЗ (-17%), Audi (-14%) и Datsun (-4%). Сильнее всего нарастили продажи такие марки как Mazda (+36%), Mitsubishi (+34%), VW (+28%) и KIA (+26%).

За пять месяцев с начала года россияне купили 550 тыс. новых автомобилей. Это на 5% больше, чем за то же время в 2016 году. В пятерке самых востребованных марок — Lada (112 тыс. продаж, +10%), KIA (68 тыс. продаж, +20%), Hyundai (56 тыс. продаж, +7%), Renault (48 тыс. продаж, +16%) и Toyota (35 тыс. продаж, -6%).

Йорг Шрайбер,

председатель комитета автопроизводителей АЕБ:

По отношению к прошлому году российский автомобильный рынок в мае в третий раз подряд продемонстрировал солидный рост, выраженный двузначной цифрой впервые за много лет. Заслуживает внимания тот факт, что положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке. По нашему мнению, это является важным фактором для того, чтобы процесс восстановления рынка получил дальнейшее развитие и, что наиболее важно, превратился в долговременный тренд.

Отметим, что впервые за долгое время рынок показал положительную динамику в марте 2017 года.

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