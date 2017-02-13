В Барнауле бизнесмен продает автофирму, чтобы спасти соучредителя

В известном автоиндустриальном квартале "Тёплый рынок" в Барнауле продают лабораторию по подбору автоэмалей. Ее учредили два друга, оба — инвалиды по слуху. У одного из них врачи недавно обнаружили опасную болезнь, и на вырученные от продажи деньги компаньон надеется организовать для своего товарища необходимое лечение.
Лабораторию с магазином расходных материалов для кузовного ремонта "Четыре колеса" Вадим Пудовкин и Данил Морев организовали в январе 2016 года. В самом конце года у Данила обнаружили объёмную опухоль в мозгу.
Вадим Пудовкин,
предприниматель:
Я хочу спасти своего друга и партнёра и решил выставить предприятие на продажу. Это готовый, действующий, отлаженный бизнес. Все средства от его продажи пойдут на лечение Данила, на обследование и операцию — это всё стоит дорого. И операцию при этом нужно делать в Москве, только там есть необходимые специалисты.
По его словам, объект выставлен на продажу со всем оборудованием — компрессором с краскопультом, вытяжной вентиляцией с кабиной, расходными материалами и товарами. Цена — 700 тыс. рублей.
Вадим Пудовкин,
предприниматель:
Очень хочу найти покупателя, который будет заинтересован в расширении своего предприятия или, может быть, исполнит свою мечту завести автомобильный бизнес. А для нас полученные средства окажутся возможностью спасти жизнь моему другу. При этом стоимость нашего предприятия – всё ещё недостаточная для полного лечения, но она необходима для первого этапа.
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