В Барнауле бизнесмен продает автофирму, чтобы спасти соучредителя

Лабораторию с магазином расходных материалов для кузовного ремонта "Четыре колеса" Вадим Пудовкин и Данил Морев организовали в январе 2016 года. В самом конце года у Данила обнаружили объёмную опухоль в мозгу.

Вадим Пудовкин,

предприниматель:

Я хочу спасти своего друга и партнёра и решил выставить предприятие на продажу. Это готовый, действующий, отлаженный бизнес. Все средства от его продажи пойдут на лечение Данила, на обследование и операцию — это всё стоит дорого. И операцию при этом нужно делать в Москве, только там есть необходимые специалисты.

По его словам, объект выставлен на продажу со всем оборудованием — компрессором с краскопультом, вытяжной вентиляцией с кабиной, расходными материалами и товарами. Цена — 700 тыс. рублей.

Вадим Пудовкин,

предприниматель:

Очень хочу найти покупателя, который будет заинтересован в расширении своего предприятия или, может быть, исполнит свою мечту завести автомобильный бизнес. А для нас полученные средства окажутся возможностью спасти жизнь моему другу. При этом стоимость нашего предприятия – всё ещё недостаточная для полного лечения, но она необходима для первого этапа.