В Барнауле две машины выбросило на трамвайные рельсы

ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 23 сентября 2017 года. Фото : Шамил Исмаилов vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 23 сентября 2017 года. Фото : Евгений Павлов vk.com/barneos22. ДТП на улице Антона Петрова. Барнаул, 23 сентября 2017 года. Фото : Юлия Карайланиди vk.com/barneos22. ДТП на улице Антона Петрова. Барнаул, 23 сентября 2017 года. Фото : Юлия Карайланиди vk.com/barneos22.

Одна из аварий случилась на проспекте Строителей возле железнодорожного моста. Иномарка снесла заграждение и встала на рельсах.

А на улице Антона Петрова водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Машину выбросило на пути, произошло столкновение с трамваем, сообщают подписчики паблика Barnaul22.

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