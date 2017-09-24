В Барнауле две машины выбросило на трамвайные рельсы

Вечером 23 сентября в двух районах Барнаула произошли ДТП, в которых легковые автомобили выбросило на рельсы.
ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 23 сентября 2017 года. Фото : Шамил Исмаилов vk.com/barneos22.
ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 23 сентября 2017 года. Фото : Евгений Павлов vk.com/barneos22.
ДТП на улице Антона Петрова. Барнаул, 23 сентября 2017 года. Фото : Юлия Карайланиди vk.com/barneos22.
ДТП на улице Антона Петрова. Барнаул, 23 сентября 2017 года. Фото : Юлия Карайланиди vk.com/barneos22.
Одна из аварий случилась на проспекте Строителей возле железнодорожного моста. Иномарка снесла заграждение и встала на рельсах.
А на улице Антона Петрова водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Машину выбросило на пути, произошло столкновение с трамваем, сообщают подписчики паблика Barnaul22.
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