В Барнауле из-за аварии на площади Октября свернули чугунное ограждение

22 октября на площади Октября в Барнауле врезались автомобили Renault и Mitsubishi.
ДТП на площади Октября. Барнаул, 22 октября 2017 года. Фото : Анатолий Давыдов vk.com/barneos22.
ДТП на площади Октября. Барнаул, 22 октября 2017 года. Фото : Дарья Леонова vk.com/barneos22.
ДТП на площади Октября. Барнаул, 22 октября 2017 года. Фото : Светлана Байкина vk.com/barneos22.
Авария произошла на полосе в сторону Центра, при этом Renault развернуло в обратном направлении. Из-за ДТП был сбит столб чугунного ограждения на трамвайной остановке, также повреждена плитка.
По данным очевидцев в сообществе Barnaul22, авария произошла по вине пешехода, перебегавшего проспект Ленина в неположенном месте.
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