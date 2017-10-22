В Барнауле из-за аварии на площади Октября свернули чугунное ограждение

ДТП на площади Октября. Барнаул, 22 октября 2017 года. Фото : Анатолий Давыдов vk.com/barneos22. ДТП на площади Октября. Барнаул, 22 октября 2017 года. Фото : Дарья Леонова vk.com/barneos22. ДТП на площади Октября. Барнаул, 22 октября 2017 года. Фото : Светлана Байкина vk.com/barneos22.

Авария произошла на полосе в сторону Центра, при этом Renault развернуло в обратном направлении. Из-за ДТП был сбит столб чугунного ограждения на трамвайной остановке, также повреждена плитка.

По данным очевидцев в сообществе Barnaul22, авария произошла по вине пешехода, перебегавшего проспект Ленина в неположенном месте.

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