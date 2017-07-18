В Барнауле машина провалилась в размытую в дороге расщелину

Машина провалилась в расщелину на ул. Мамонтова .Фото : Алена Зуева-Шрайнер, Barnaul22. Машина провалилась в расщелину на ул. Мамонтова .Фото : Алена Зуева-Шрайнер, Barnaul22. Машина провалилась в расщелину на ул. Мамонтова .Фото : Алена Зуева-Шрайнер, Barnaul22. Машина провалилась в расщелину на ул. Мамонтова .Фото : Алена Зуева-Шрайнер, Barnaul22.

На фото видно, что Nissan застрял в кювете. Ситуацию осложнило и то, что дорогу размыло после дождя.

"На улице Мамонтова после дождей, дорога уходит из под колес. Результат печален" — пишут подписчики.

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