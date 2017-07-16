В Барнауле из-за "Шукшинских дней" изменится схема движения троллейбуса

18 июля в Барнауле с 10 до 15 часов изменится схема движения троллейбуса №6. Это связано с проведением Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", сообщает "Горэлектротранс".

Троллейбус будет ходить по следующему маршруту: Пл. Победы — пр. Ленина — пр. Космонавтов — Шинный завод — ул. Малахова — ул. Балтийская — ул. Взлетная — ул. Балтийская — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина — пл. Победы. После завершения мероприятий движение продолжится по обычной схеме. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.