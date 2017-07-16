Автоновости

В Барнауле из-за "Шукшинских дней" изменится схема движения троллейбуса

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Сегодня, 14:33.
Автоновости

18 июля в Барнауле с 10 до 15 часов изменится схема движения троллейбуса №6. Это связано с проведением Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", сообщает "Горэлектротранс".

Троллейбус.
Троллейбус. Фото : Михаил Хаустов.

Троллейбус будет ходить по следующему маршруту:

Пл. Победы — пр. Ленина — пр. Космонавтов — Шинный завод — ул. Малахова — ул. Балтийская — ул. Взлетная — ул. Балтийская — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина — пл. Победы.

После завершения мероприятий движение продолжится по обычной схеме.

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