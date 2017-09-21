Автоновости

В Барнауле изменили схему движения автобуса №17

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Сегодня, 17:17.
Автоновости

Из-за строительства транспортной развязки на улице Малахова изменилась схема движения автобуса №17. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Общественный транспорт. Автобус.
Общественный транспорт. Автобус. Фото : СС0.

С 21 сентября и до истечения срока дорожно-строительных работ автобусы маршрута №17"ул.Лазурная – пл.Спартака", будут ходить по схеме: …ул.Попова — ул.Балтийская — ул.Шумакова — пр-д Северный Власихинский — ул.Лазурная — ул.Балтийская — ул.Попова, далее — по маршруту.

Схема 17 маршрута.
Схема 17 маршрута

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