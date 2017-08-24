В Барнауле Mark II вылетел на рельсы и протаранил электроопору

Вечером 23 августа, в Барнауле автомобиль Toyota Mark II после гонок с другим авто вылетел на рельсы и въехал в столб. Об этом altapress.ru сообщили очевидцы.
ДТП произошло в районе 17 часов на пересечении Малахова и Гущина. По словам пользователей Barnaul22, перед этим Toyota "играла в догоняшки" с автомобилем Infiniti, который в какой-то момент резко затормозил и начал уходить влево. Водитель Toyota, пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением и зацепился за бордюр. После этого вылетел на рельсы и врезался в столб.
По данным городской ГИБДД, за рулем был водитель 1997 года рождения без прав. Он и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
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