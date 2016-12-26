В Барнауле машинам запретят останавливаться возле театра Музкомедии

С 28 декабря в Барнауле на проспекте Комсомольском у театра музыкальной комедии изменится схема организации дорожного движения. Со среды здесь будет запрещена остановка автотраспорта.

Из заявления комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула: В целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор", 8.5.4 (8.00?17.00) "Время действия" на Обском бульваре в районе здания №108 по пр?кту Комсомольскому. Смотрите также