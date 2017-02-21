В Барнауле на День защитника Отечества будут отлавливать пьяных водителей

Барнаульская Госавтоинспекция предупреждает горожан о том, что 22 и 23 февраля в краевой столице будет проходить операция "Нетрезвый водитель".
Это мероприятие будет организовано для профилактики дорожно–транспортных происшествий с участием пьяных водителей.
Из обращения ГИБДД города:
Напоминаем участникам дорожного движения о том, что пренебрежительное отношение к опасности, не критичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую и приводят к дорожным происшествиям.
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