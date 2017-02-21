В Барнауле на День защитника Отечества будут отлавливать пьяных водителей

Это мероприятие будет организовано для профилактики дорожно–транспортных происшествий с участием пьяных водителей.

Напоминаем участникам дорожного движения о том, что пренебрежительное отношение к опасности, не критичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую и приводят к дорожным происшествиям.