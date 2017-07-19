В Барнауле начали строить транспортное кольцо около "Ашана"

В Барнауле началось строительство транспортного кольца на перекрестке улиц Малахова и Власихинской. Подрядная организация "АлтайДорСтрой" приступила к устройству земляного полотна на будущей развязке. Начались подготовительные работы по переносу коммуникаций, ограждений, удалению кустарников.
Проведение работ рассчитано на три года. Основной объем планируется сделать в этом сезоне: дорожники построят транспортное кольцо с четырехполосным движением, перенесут трамвайные пути и коммуникации, уложат нижний слой дорожного покрытия.
Строительство кольца позволит увеличить пропускную способность перекрестка. Также новая организация дорожного движения снизит аварийность на участке за счет уменьшения транспортного потока и обустройства островков безопасности для пешеходов. Кольцо позволит водителям нормально проезжать к "Ленте".
Финансирование проекта составит 192 млн рублей и будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства: за счет средств компаний "Первый", "Ашан" и администрации города в равных долях.
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