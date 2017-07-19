В Барнауле начали строить транспортное кольцо около "Ашана"

Строительство кольца у "Ашана". Фото : barnaul.org. Строительство кольца у "Ашана". Фото : barnaul.org. Строительство кольца у "Ашана". Фото : barnaul.org. Строительство кольца у "Ашана". Фото : barnaul.org. Строительство кольца у "Ашана". Фото : barnaul.org.

Проведение работ рассчитано на три года. Основной объем планируется сделать в этом сезоне: дорожники построят транспортное кольцо с четырехполосным движением, перенесут трамвайные пути и коммуникации, уложат нижний слой дорожного покрытия.

Строительство кольца позволит увеличить пропускную способность перекрестка. Также новая организация дорожного движения снизит аварийность на участке за счет уменьшения транспортного потока и обустройства островков безопасности для пешеходов. Кольцо позволит водителям нормально проезжать к "Ленте".

Финансирование проекта составит 192 млн рублей и будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства: за счет средств компаний "Первый", "Ашан" и администрации города в равных долях.

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