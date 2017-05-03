Видео. В Барнауле ночью на Павловском тракте пешеход дважды попал под автомобили

В Барнауле 2 мая поздно вечером на Павловском тракте в районе дома № 243 произошло серьезное ДТП.
Сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина за рулем автомобиля "Ниссан Рнесса" сбил мужчину 1959 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него наехал автомобиль "Хонда Цивик" под управлением водителя 1997 года рождения.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
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