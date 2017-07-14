В Барнауле перекроют часть улицы Георгия Исакова

В связи с проведением аварийных работ по ремонту участка теплотрассы с 22.00 14 июля до 10.00 15 июля будет перекрыта ул. Георгия Исакова от ул. Попова до четной стороны ул. Островского. Пока будут вестись работы, изменятся схемы движения трех автобусов, сообщает мэрия.
Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:
- маршрут №6: …ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова — нечетная сторона ул. Островского — ул. Антона Петрова, далее по маршруту;
- маршрут №24: …ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршруту;
- маршрут №29 будет двигаться от ул. Георгия Исакова — ул. Попова — ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршруту.
Участников дорожного движения просят внимательны при проезде данного участка и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.
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