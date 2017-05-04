Автоновости

В Барнауле поймали пьяного угонщика авто

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Сегодня, 18:41.
Автоновости

Полицейские Барнаула задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС. Фото : 22.мвд.рф.

Предварительно установлено, что накануне вечером на улице Солнечная поляна экипаж ДПС заметил молодого человека с признаками алкогольного опьянения, который сел в автомобиль и начал движение. Его тут же остановили. За рулем оказался ранее неоднократно судимый местный житель. 

Полицейские выяснили, что автомобиль не принадлежит молодому человеку. Он рассказал, что смог без пробелм завладеть машиной — водительская дверь была приоткрыта, а ключи находились в замке зажигания.

Теперь парню грозит до 5 лет тюрьмы по статье "неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".

Сейчас молодого человека проверяют на причастность в совершении аналогичных преступлений на территории краевой столицы.

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