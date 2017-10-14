В Барнауле произошло два ДТП с участием автобусов

Вечером 13 октября в Барнауле произошло две аварии с общественным транспортом.
ДТП на Строителей. Фото : Barnaul22.
ДТП на Попова. Фото : Barnaul22.
Первое ДТП случилось около 17:30 на пересечении Строителей и Деповской — на переезде через трамвайные рельсы. Здесь иномарка въехала автобусу в бок, сообщили очевидцы в паблике Barnaul22.
В тот же вечер произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Около 19 часов вечера на пересечении Юрина и Попова столкнулись трамвай и автобус. Повреждения у транспортных средств были незначительными, никто не пострадал.
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