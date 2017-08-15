В Барнауле в серьёзную аварию попал автомобиль с ярославскими номерами

ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пересечении улиц Лазурная и Балтийская в Барнауле. 14 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.

Subaru с алтайскими номерами управлял молодой человек 1990 года рождения, на втором автомобиле, под управлением мужчины 1981 года рождения, были номера 76-го региона — Ярославской области.

Машины получили серьезные повреждения. На месте аварии собралась большая толпа, люди активно выкладывали снимки в социальные сети, в том числе и в сообществе Barnaul22.

Как сообщила в ВК свидетель аварии Тамара Ширяева, одна из машин неслась с большой скоростью, пешеходы чудом не пострадали:

Муж переходил переход. Ждал зеленого. Смотрит светофор для водителей. Там мигает зеленый. Он поставил ногу на проезжую часть. Смотрит. А машина, следующая с Малахова по Балтийской несется под сотню, успеть проехать! Он ногу обратно ставит. Другой водитель, завершает поворот с Балтийской на лазурную налево. И они встречаются. Муж побежал от дороги аж упал. И только столб спас его! Спасибо столбу за целого любимого мужа!

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.