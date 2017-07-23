В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил припаркованный около дома УАЗ

ДТП в Барнауле. 23 июля. Фото : vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. 23 июля. Фото : vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. 23 июля. Фото : vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому "не вошел" в поворот и врезался в автомобиль около дома. В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают медики и сотрудники ДПС.

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