В Барнауле водитель вылетел из машины после ДТП

На ул. Матросова, 216 после празднования Дня города произошло ДТП. Автомобиль такси столкнулся с деревом, после чего водителя выбросило из машины, сообщает Barnaul22.
У такси довольно сильно повреждена передняя часть. На место происшествия выехали пожарные и полиция. По свидетельству очевидцев, водитель жив, "ему перемотали голову и он убежал". Пассажиров в машине не было.
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