В Бийске ВАЗ разворотило после четверного ДТП

Днем 29 июля в Бийске столкнулись четыре автомобиля. Один из них в буквальном смысле превратился в груду металла.
ДТП произошло на улице Васильева, сообщили подписчики паблика "Бийск".
В ГУ МВД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что авария произошла около 11.40 в районе дома №65. Виновником стал нетрезвый водитель 1982 года рождения, который управлял автомобилем "Ниссан Глория".
Двигаясь по улице Васильева, он не справился с управлением и столкнулся с попутным "Мерседес ML 350", которым управлял водитель 1981 года рождения. После этого "Ниссан" врезался в припаркованный ВАЗ-2115, в котором находился мужчина 1983 года рождения. От удара автомобиль ВАЗ столкнулся с впереди стоящим автомобилем "Тойота Спринтер".В
Водителя ВАЗа госпитализировали в местную больницу.
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