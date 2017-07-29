В Бийске ВАЗ разворотило после четверного ДТП

ДТП в Бийске, 28 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 28 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 28 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 28 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 28 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 28 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 28 июля 2017. Фото : vk.com. ДТП в Бийске, 28 июля 2017. Фото : vk.com.

ДТП произошло на улице Васильева, сообщили подписчики паблика "Бийск".

В ГУ МВД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что авария произошла около 11.40 в районе дома №65. Виновником стал нетрезвый водитель 1982 года рождения, который управлял автомобилем "Ниссан Глория".

Двигаясь по улице Васильева, он не справился с управлением и столкнулся с попутным "Мерседес ML 350", которым управлял водитель 1981 года рождения. После этого "Ниссан" врезался в припаркованный ВАЗ-2115, в котором находился мужчина 1983 года рождения. От удара автомобиль ВАЗ столкнулся с впереди стоящим автомобилем "Тойота Спринтер".В

Водителя ВАЗа госпитализировали в местную больницу.

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