В Болгарии сгорел автобус, перевозивший российских туристов

В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg. В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg. В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg. В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg. В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg.

Пожар произошел в 7.20. В автобусе находились 10 пассажиров, все — россияне.

Туристов успели эвакуировать из горящей машины: водитель вовремя почувствовал запах горящих проводов. Никто из находившихся в автобусе людей не пострадал. Пожарные потушили огонь, когда автобус практически весь выгорел. Причиной возгорания называют техническую неисправность.

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