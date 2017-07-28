В Болгарии сгорел автобус, перевозивший российских туристов

28 июля в Болгарии сгорел пассажирский автобус, который перевозил российских туристов из курортного местечка Черноморец в аэропорт Бургаса, сообщает Nova.bg.
В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg.
В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg.
В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg.
В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg.
В Болгарее сгорел автобус, перевозивший российских туристов. 28 июля 2017 года. Фото : скрин с видео nova.bg.
Пожар произошел в 7.20. В автобусе находились 10 пассажиров, все — россияне.
Туристов успели эвакуировать из горящей машины: водитель вовремя почувствовал запах горящих проводов. Никто из находившихся в автобусе людей не пострадал. Пожарные потушили огонь, когда автобус практически весь выгорел. Причиной возгорания называют техническую неисправность.
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